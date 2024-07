Shevchenko a GOAL | Se penso al Milan penso a Old Trafford La rosa più forte? Vi svelo qual è|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 luglio 2024) 2024-07-30 14:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Otto stagioni, cinque trofei, la firma indelebile sulla Champions League 2002/2003, uno Scudetto vinto da protagonista assoluto segnando in quel campionato 24 dei suoi 175con il Diavolo: ma numeri e palmarès non saranno mai esaustivi per descrivere ciò che Andriyha rappresentato per il. In esclusiva aha parlato del suo rapporto con i colori rossoneri, delle caratteristiche che deve avere un giocatore “da” e di cosa rende speciale Carlo Ancelotti, suo allenatore negli anni d’oro a San Siro. La parolarievoca in Sheva dolci ricordi: “subito a Old, la stagione in cui abbiamo vinto la Champions League, il mio. Un grande successo, poi l’anno dopo il campionato.