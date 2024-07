Santa Maria CV | sequestrati 11 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio arrestato corriere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 luglio 2024)Capua Vetere. Durante un servizio predisposto lungo le arterie di accesso al capoluogo campano, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato e sottoposto a ispezione, in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita autostradale diCapua Vetere, un’autovettura condotta da un uomo di nazionalità albanese, il quale denotava un eccessivo stato d’ansia, alla vista dei finanzieri. L’uomo è stato condotto presso gli uffici del Reparto dove, all’esito di una accurata perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 10 panetti di, per un peso complessivo di 11,793 chilogrammi, occultati in vani ricavati nelposteriore e nella consolle centrale del mezzo. Il, colto in flagranza di reato, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e associato alla Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.