Sanità Nappi Lega | Mentre De Luca la ‘fregata’ si appropria del lavoro altrui una 80enne aspetta 7 ore su una sedia per essere medicata

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esiste un uccello che si caratterizza per una sacca sotto il collo che gli serve da richiamo ma anche per metterci il cibo rubato agli altri. Quest’uccello si chiama “fregata”, nome che potremmo serenamente attribuire al presidente della Giunta regionale della Campania, abituato adrsi dele a vantare successi inesistenti. Come dimostra il fatto che,stamattina sproloquiava sul Governo e sugli investimenti regionali nella, una vecchinacon gravi patologie – riporta Napolitoday – è stata lasciata quasi sette ore in attesa su unaal pronto soccorso del Cardarelli prima dicurata! Questa è latargata De, si vergogni”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.