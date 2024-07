Salerno via Fiume | signora si accascia in strada e muore

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 luglio 2024) Una donna di 81 anni, come riportato daToday, è morta questa mattina in viaa causa di un malore. Lasi èta a terra, probabilmente a causa del caldo eccessivo. I soccorritori del Vopi, avvisati dai passanti, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della donna al loro arrivo. Ricordiamo che il Comune diha predisposto un servizio di “Emergenza Caldo” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischio di salute per le alte temperature. Segui ZON.IT su Google News.