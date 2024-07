Rifiuti e cassonetti sotto un portale storico in centro | Trascurata la città alta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) di Lorena Cellinicon. Potrebbe essere il titolo del "quadro" che alcuni turisti, così come i residenti, si sono trovati davanti domenica sera a Civitanova. Sulla fiancata laterale della chiesa di Sant’Agostino, oggi auditorium, che dà su corso Annibal Caro, propriol’arco ogivale con fregi di carattere sacro, c’erano "parcheggiati" duecircondati da una decina di sacchetti dell’immondizia lasciati a terra. Segno dei tempi che corrono nella, peraltro quasi ignorata perfino nel video turistico commissionato dall’amministrazione comunale per l’estate 2024, più concentrato su aperitivi e movida in spiaggia. Ma che la nicchia di una chiesa storica, di foggia romanico-gotica, oggi punto di riferimento per gli eventi culturali del colle, fosse trasformata in una zona Cosmari per la raccolta deiancora non si era mai visto.