Raul Dumitras finalmente esce allo scoperto con la nuova fiamma | ecco chi è FOTO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Da quando i battenti di Temptation Island si sono chiusi, il nome diè stato accostato a diverse tentatrici, fino ad ipotizzare che il ragazzo cambiasse una ragazza a sera. In queste ore, però, il mistero sembra sia stato svelato. il giovane ha pubblicato lui stesso dei contenuti che rivelano chi sia la persona che sta frequentando dopo il programma, si tratta di una tentatrice.chi sta frequentando davverodopo Temptation Island: la conferma Chi sta frequentandodopo Temptation Island? Questa domanda se la stanno ponendo tanti telespettatori del reality show, e adesso è giunta una risposta. Ieri sera l’ex di Martina De Ioannon ha partecipato ad una serata in compagnia di alcuni ex protagonisti del programma.