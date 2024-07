Partita prima nave dalla Cina con veicoli Leapmotor destinati all’Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Salpa oggi da Shanghai alla volta dei porti europei, il primo lotto dielettriciInternational: i SUV C10 e le vetture T03. Si tratta di una tappa importante per la joint venture trae Stellantis, con l’obiettivo comune di trasferire maggiore innovazione nel mercato europeo e raggiungere rapidamente una mobilità sostenibile grazie alle vetture elettriche. I modelli C10 e T03 diInternational sono dotati di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono eccezionali livelli di prestazioni, efficienza e autonomia. A giugno 2024,è la quarta startup cinese per vendite produttrice dielettrici (NEV) intelligenti. “La spedizione avvenuta questo mese del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa segna una svolta cruciale per Stellantis e” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.