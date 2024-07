Parigi 2024 triathlon atleti scontenti per il rinvio | Siamo solo marionette

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Malcontento diffuso tra gliper ildella gara dimaschile delle Olimpiadi di, posticipata di 24 ore a causa delle acque inquinate della Senna. Kristian Blummenfelt, oro olimpico a Tokyo 2020, ha postato sui social una foto della sua faccia stanca per la sveglia presto, scrivendo: “Quando ti svegli alle 4.20 per gareggiare alle Olimpiadi, e la gara non c’è“. Particolarmente critico anche il belga Marten van Riel, che ha sbottato: “Se la priorità è la salute degli, la gara doveva essere spostata altrove da tempo.“.per il: “” SportFace.