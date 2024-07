Parigi 2024 Paltrinieri bronzo | Ho pensato di non poter essere più all’altezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) “Non so più niente di me stesso, due settimane fa dicevo di non fare gli 800 perché era la gara dove mi sentivo meno pronto, mi ero detto di fare solo 1500 e 10 km. Poi ho detto ‘son tre anni che siamo qua, la faccio pure che non vado in finale’. Era da tanto che provavamo a trovare una versione nuova di me, sapevo che dovevo fare una gara diversa da quella che mi piace, non potevo partire subito davanti, aspettavamo il momento per farlo ed è venuta bene”. Lo ha detto un soddisfatto Gregorioin mixed zone alla Defense Arena dopo la medaglia diconquistata negli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di: “Mi sono messo in testa che dovevanodue settimane di fuoco. Devo rimanere molto concentrato, è un bel boost questo, devo rimanere concentrato e fare bene tutte le altre.