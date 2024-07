Parigi 2024 federazione internazionale judo | Accuse Italia infondate ai Giochi i migliori arbitri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) “Piena trasparenza e arbitraggio giusto e imparziale, completamente in linea con le regole di arbitraggio IJF così come un sorteggio didel tutto casuale per ogni gara sono tutte priorità assolute per la IJF e sono presenti in ogni competizione, e naturalmente è così anche aiOlimpici. GliIJF aidisono ial mondo e hanno anche svolto il loro lavoro delicato lavoro nel WorldTour negli ultimi quattro anni. Sono riconosciuti per il loro professionalità, esperienza, imparzialità e onestà”.