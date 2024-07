Opere pubbliche a Milano | la Nuova Biblioteca Lorenteggio sarà consegnata entro il 2025

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024) Ha preso il via la costruzione della, il complesso da duemila metri quadri destinato ad offrire spazi di studio, lettura e incontro per il quartiere-Giambellino. Gli assessori alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, e alla Cultura, Tommaso Sacchi, insieme al presidente del Municipio 6 Santo Minniti e ai progettisti, hanno dato oggi avvio al cantiere in via Odazio, con la posa della prima pietra nell’area verde comunale di 16mila metri quadri su cui sorgerà l’edificio e dove sono state completate ledi bonifica.