Non lascio il partito ma il Pd deve rinnovarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è dimesso da segretario dell’unione comunale Pd, Alessandro Talmelli, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare la politica attiva. Vuole però farlo dalla base e non con ruoli di responsabilità. E’ in sintesi quanto spiega in un lungo post sulla sua pagina facebook, dopo che in molto, all’indomani delle dimissioni, gli hanno fatto capire che lo vogliono ancora attivo politicamente. "In molti mi hanno chiesto direttamente ’e ora? che fai? ti ritiri? sparisci? te ne vai? guarda che noi abbiamo ancora bisogno di te e delle cene in cui parlavamo finalmente di politica e non di ’gossip". Talmelli ha così deciso di chiarire.