Mora | Mario Rui può essere utile al Napoli su Buongiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Nicola, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “mi ha fatto un’ottima impressione, con Conte può ancora migliorare. La strada è ancora lunga e siamo in attesa di vederlo ancora meglio. Osimhen? ADL non lo svenderà, poi vedremo come avverrà questa cessione. Il mercato dipende da Osimhen. Qualora ci fosse la soluzione per avere Lukaku più un conguaglio economico penso si farà. Non penso che Osimhen resti e non penso che Lukaku non verrà, quindi credo che darà un’operazione che sarà fatta.