Margot Robbie incinta e le altre belle notizie dell’estate 2024

(Di martedì 30 luglio 2024) Un’estate calda. Soprattutto quando parliamo di celeb. Perché la bella stagione non porta con sé solo vacanze, sole e mare, ma anche un carico di. Dalle dolci attese alle nuove coppie, da chi si appresta a diventare nonno a Lady Gaga che a quanto pare presto si sposa. Sorpassata la metà dell’anno si può fare un primo bilancio sul mondo delle star. A partire dai baby vip in arrivo. Valentino Rossi ed Emis Killa stanno per diventare papà bis: le rispettive compagne, infatti, hanno già sfoggiato le nuove rotondità sui social. Prima cicogna in volo, invece, per Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Sta per diventare mamma anche: per lei primo figlio in arrivo, frutto dell’amore con il marito Tom Ackerley.