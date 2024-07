Liverpool 17enne semina il terrore a un evento di yoga e uccide a coltellate due bambine

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 luglio 2024) È di due morti e undici feriti, di cui sei in modo grave, il bilancio dell’attacco perpetrato da un diciassettenne nella giornata di ieri, verso mezzogiorno, a Southport, località balneare dell’area metropolitana di. A morire sotto i fendenti dell’aggressore, che avrebbe agito in solitaria ed è stato arrestato poco dopo, due, come bambini sono anche nove dei feriti; due, invece, gli adulti rimasti colpiti, nel tentativo di difendere proprio i piccoli, riuniti al club Hope on Hart per unmusicale diispirato alla musica della popstar Taylor Swift.