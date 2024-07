LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | attesa per l’ottavo di Antonio Esposito

Leggi tutta la notizia su oasport

11:13 Eliminazione inanche in campo maschile, con il portoricano Adrian Gandia che elimina l'emiratino Nugzari Tatalashvili con ippon per Uki-otoshi. 11:09 Grossa sorpresa nei -63 kg femminili, con la slovena Andreja Leski che supera la georgiana Eter Askilashvili grazie ad ippon per Tai-otoshi. 11:04 Ci sarà da attendere prima del ritorno sul tatami di. E' infatti appena terminatomatch dei sedicesimi sul Mat 1 con il canadese Gauthier Drapeau che supera il portoghese Joao Fernando. 10:59 Passando ai -63 kg femminili avanzano agli ottavi la messicana Awiti Alcaraz, la britannica Renshall, l'austriaca Piovesana e l'ungherese Ozbas. 10:53 OSAEKOMI!!!vince grazie ad ippon per doppio waza-ari. Ottima prova dell'azzurro, che agli ottavi se la vedrà con il brasiliano Schimidt.