La rivelazione dell’ex Perugia Melli | Nel 2000 cercammo l’accordo con la Juve per il pareggio nel match-scudetto Ma loro rifiutarono

(Di martedì 30 luglio 2024) “Negli spogliatoi provammo a metterci d’accordo con laper pareggiare esarebbero andati a fare lo s. I giocatori dellanon accettarono questa proposta, soprattutto Davids, Zidane e Montero. Fu un pour parler di nascosto tra i giocatori più importanti. Giocammo una partita irregolare che finì come finì per un episodio”. Ospite del podcast Non è più domenica, l’ex giocatore delAlessandroracconta una clamorosa tentata combine che sarebbe andata in scena prima deldel 14 giugno, quando lantus perse lo– vinto dalla Lazio – per colpa della sconfitta per 1-0 in casa degli umbri del patron Luciano Gaucci, sotto un diluvio torrenziale.