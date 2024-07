Inaugurata la nuova piazza Libertà | Cittadini giovani abbiatene cura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) A Castel di Lama, si è tenuto, nella frazione di Villa Sant’Antonio, in occasione della giornata inaugurale della manifestazione ‘Beer Rock’ l’inaugurazione delladella. E’ stato il vice sindaco Marco Mattoni a tagliare il nastro, sostenuto dagli assessori. Lacittadina è stata rigenerata, l’accento è stato posto sulla pavimentazione e soprattutto sulla realizzazione della grande copertura del teatro all’aperto, uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati, in acciaio. L’importo totale per l’intervento, comprensivo anche della parte a carico del Comune, è di 725.300 euro. Mancano ancora delle rifiniture, ma il lavoro è stato quasi completato. "Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di poter consegnare ufficialmente a voi questa– dice il vice sindaco Marco Mattoni –, un progetto al quale tenevamo molto e che è stato portato a compimento.