Il soprannome dolce che Re Carlo ha dato a Kate | Spera si riprenda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) ReMiddleton sono sempre apparsi molto uniti. Ecco come il sovrano ha soprannominato la moglie di William. Rerappresenta la Corona ovunque vada e ha preso il suo incarico molto sul serio. Questo, però, non gli impedisce di mostrare una predilezione particolare per un membro della sua numerosa famiglia:. Ecco qualele ha. Ree l’affetto speciale per- Foto: Ansa (Cityrumors.it)Resta vivendo un momento molto delicato dopo l’annuncio di avere un cancro. Notizia che è stata una vera e propria doccia gelata a meno di un anno dalla fastosa incoronazione. Il popolo gli ha dimostrato subito affetto e comprensione toccando il suo cuore. Nel frattempo anche, dopo mesi di ignobili pettegolezzi e fantasiose ricostruzioni, si è vista costretta a parlare apertamente del suo tumore.