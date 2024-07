Il programma ’spezzatino’ delle prime sette giornate Anche a Perugia di venerdì sette giorni dopo Debutto serale con l’Ascoli venerdì 23 agosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Da qualche annola serie C si è allineata allazione-spezzatinocategorie superiori. Non deve sorprendere quindi che ledue gare di campionato della Spal siano state fissate disera. In realtà, quella tra i biancazzurri esarà addirittura la prima partita in assoluto dell’intera Lega Pro, che ha scelto un match carico di storia e fascino per inaugurare la stagione. L’incontro col Picchio si disputerà23alle 20 allo stadio Mazza, mentre quello successivo sul campo delsi giocherà30alle 20,45. La terza giornata vedrà la squadra di Dossena in campo di domenica (8mbre) alle 18,30 contro la Lucchese, mentre il turno infrasettimanale in trasferta col Milan Futuro si disputerà giovedì 26mbre alle 18,30.