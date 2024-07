Il nuovo Napoli e il saluto di Ostigard

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Ildi Conte: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Si attacca sempre almeno in cinque, insomma. Sia se lo sviluppo avviene in fascia sia se nel traffico della trequarti. Quando i due trequartisti si allargano, gli esterni devono tagliare dentro ed essere attaccanti aggiunti”. Ilcon il ‘braccetto’ “E nell’ultimo test si è vista anche la spinta del ‘braccetto’, il difensore che accompagna la manovra al limite dell’area avversaria. Lo ha fatto più spesso Di Lorenzo rispetto a Natan, questione di caratteristiche e predisposizione offensiva”. IlIldi Conte: di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Un universo fatto di studio e di passione, di furore e qualità, di voglia di vincere e soprattutto non deludere.