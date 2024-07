Il Milan blinda la difesa Pavlovic-Emerson Royal Ora Fofana e Samardzic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Un centrale mancino, un esterno destro: ci siamo. Così nella lista delle quattro priorità assolute che comprende(va) anche il successore di Giroud e una diga di centrocampo, tre caselle sono state praticamente sbarrate. Trattativa chiusa con il Salisburgo per Strahinja: 20 milioni circa (18 più bonus) agli austriaci, quinquennale per il difensore 23enne che guadagnava 700mila euro e avrà lo stipendio praticamente raddoppiato. Il difensore alto 194 centimetri, non convocato per la prima uscita ufficiale del Salisburgo in Coppa d’Austria, lo scorso weekend, ufficialmente per un ritardo di condizione essendo rientrato da pochi giorni dalle vacanze post Europei, è ormai un giocatore del. Il secondo acquisto, dopo Morata. A stretto giro di vite,: ultimi contatti, ultimi dettagli.