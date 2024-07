Il grande caldo non molla la presa | Alte temperature fino al 10 agosto Continuano le telefonate agli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) La colonnina del termometro non accenna ad abbassarsi e a peggiorare la situazione ci si mette pure l’umidità che in questi giorni sta facendo salire lepercepitea 44 gradi. Parola del tecnico meteorologo Pierluigi Randi che spiega che domenica in provincia "abbiamo avutoa 37/38 gradi che, associate all’umidità relativa, hanno raggiunto 43/44 gradi. A Faenza, in particolare, all’osservatorio ‘Torricelli’ sono stati registrati 37,8 gradi per una temperatura percepita di 42, ad Alfonsine 37,7 gradi e 44 percepiti. Spostandoci verso il mare, a Marina di Ravenna 34,8 gradi sono diventati 41/42 percepiti". A rendere la vita difficile è proprio l’umidità: ieri, per esempio, leregistrate erano più basse rispetto al giorno prima ma il disagio molto simile.