Ho rifiutato il Grande Fratello avevo altre priorità | Karina Cascella conferma le ipotesi dei fan Ecco il motivo del ‘no’ a Signorini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Quando ilchiama è difficile dare una risposta negativa. Sarà il fascino di un programma diventato ormai storico (o logoro, a seconda dei punti vista) nei palinsesti tv o anche l’opportunità di farsi conoscere dalpubblico, considerando l’eco che il reality è in grado di generare. Ma c’è chi ha detto di no. È il caso di, che ha interrotto qualsiasi trattativa con lo show di Alfonso. “Mi hanno contattato gli autori del GF, così com’è successo con L’Isola dei Famosi. Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino – ha rivelato-. Ho parlato con gli autori e con Alfonso. Erano presenti autori che conoscevo già e altri che non conoscevo. Sono stati tutti molto carini. Alfonso è stata una piacevolissima scoperta, non lo conoscevo, sono stata piacevolmente colpita.