Grano qualità ok Le rese no | Prezzi e costi penalizzano le nostre imprese | la soluzione

(Di martedì 30 luglio 2024) "Alle ultimissime fasi la trebbiatura del, con i bilanci delle impagricole umbre ancora penalizzati da altidi produzione einsoddisfacenti, seppur si registri una buona, conimportanti per i terreni di pianura e non ottimali in quelli più argillosi. È quanto sottolinea Coldiretti Umbria, nel ricordare come la situazione economica sia resa complicata anche a causa delle importazioni distraniero che nei primi quattro mesi del 2024hanno raggiunto il quantitativo di oltre 2,7 miliardi di chili, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Irisultano sempre troppo bassi per le aziende e di certo la situazione non può certo definirsi positiva per noi imprenditori, anche se in diversi territoriquest’anno ci soddisfano - sottolinea Luca Grasselli cerealicoltore di Perugia.