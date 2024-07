Grande Fratello nel cast anche un tentatore di Temptation Island un vincitore dell’Isola e due famosi attori

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024), il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è pronto a tornare a settembre con unstellare. In anteprima, Fanpage.it ha rivelato i nomi di quattro nuovi concorrenti che, salvo colpi di scena, entreranno nella Casa più spiata d’Italia: Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. La scelta delripercorre le orme delle edizioni passate, puntando su volti noti di soap opera e programmi di successo targati Mediaset, come Uomini e Donne e. Iago Garcia, attore spagnolo di 45 anni, è noto al pubblico italiano per i suoi ruoli in Il Segreto e Una Vita. Nel 2016 ha vinto Ballando con le stelle in coppia con Samanta Togni. Clayton Norcross, celebre per il ruolo di Thorne Forrester in “Beautiful”, porta con sé l’appeal della soap opera più longeva della TV.