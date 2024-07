Fuori da Amici chi prende il suo posto Anna Pettinelli sostituita la nuova amatissima prof

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 30 luglio 2024) È ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per i palinsesti televisivi e si prospetta una stagione più che intensa per i telespettatori Mediaset che, se non fosse per l’ormai sempre più osto Temptation Island, sarebbero stati ‘persi’ da ben due mesi.24, unamaestra aldi? La grandissima e solida squadra di Maria De Filippi in realtà è a lavoro da settimane, se non mesi, per lastagione del talent show di Canale 5 che lo scorso giugno è stato vinto con sorpresa di tutti dalla cantante Sarah Toscano. Per24 grandi novità.saràda una cantante top? Per il momento si può parlare solamente di una indiscrezione, ma mancherà poco alla conferma come a una possibile smentita.