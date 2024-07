Fiamme e scoppi Va all’ospedale e la casa prende fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili dai vigili delintervenuti ieri, verso le 8, in via Kennedy 6, a piazzale Europa, nel quartiere di Villa Teresa a Recanati, in seguito ad un incendio che ha interessato uno stabile condominiale con sei appartamenti tutti occupati. Lehanno preso origine da una camera da letto di un appartamento posto al secondo piano, subito dopo che erano usciti dila proprietaria, una signora di 82 anni, E. P. accompagna dal figlio, che abita con lei,di Recanati per eseguire delle analisi. "Sono uscita verso le 7.30 – dice l’anziana – senza neanche fare colazione e quindi non ho accesso alcun fornello. Non so proprio cosa possa essere accaduto".