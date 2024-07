Cina | scoperta nel trattamento dell’HOCM attira attenzione globale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug – (Xinhua) – Dei ricercatori cinesi hanno sperimentato un sistema di miectomia a cuore battente e hanno sviluppato una procedura minimamente invasiva per ildella cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (HOCM),ndo l’. Lo studio e’ stato condotto da un team di ricerca guidato da Wei Xiang, professore presso il Tongji Hospital di Wuhan, ed e’ stato pubblicato sul “Journal of the American College of Cardiology”. Si stima che invi siano circa da 2 a 5 milioni di pazienti affetti da HOCM e che la popolazionedi questi pazienti sia di circa 15-20 milioni, con una grave minaccia per la salute dell’uomo. Attualmente, ilconvenzionale per l’HOCM consiste in un intervento chirurgico a cuore aperto per la resezione del miocardio ipertrofico.