Chi sono i 19 vip che potrebbero partecipare al Grande Fratello | da Luca Calvani a Clayton Norcross

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) Chii vip che parteciperanno alla prossima edizione delche, come da un anno a questa parte, vedrà nel cast anche concorrenti sconosciuti? Oggi FanPage ha anticipato ben quattro vipponi, tutti uomini, cheben noti alle sciure di Canale 5. I loro nomi sarebbero sicuri e sarebbero: Iago Garcia,e Javier Martinez. Iago Garcia è un attore spagnolo de Il Segreto (ha vinto pure un’edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Samantha Togni);è un attore di Beautiful (ha interpretato il ruolo di Thorne Forrester nel corso delle prime stagioni) ed ha partecipato a un’edizione de La Fattoria di Barbara d’Urso.è un attore toscano, ora volto di RealTime in Cortesie Per Gli Ospiti, è un ex vincitore de L’Isola dei Famosi e da un po’ di anni a questa parte anche dichiaratamente gay.