Carcere detenuti in rivolta Anche le forze speciali per contenere la protesta

(Di martedì 30 luglio 2024) È stato necessario un interventodelleperla"alimentata da alcuni facinorosi" neldi Terni. Lo ha riferito il Garante deidell’Umbria Giuseppe Caforio. Ieri , accompagnato dal comandante della polizia penitenziaria e dall’ispettore del, Caforio ha avuto reiterati colloqui con idei vari bracci che avevano organizzato laper "la grave situazione di sovraffollamento nonché il perdurare della carenza dell’assistenza sanitaria a fronte di patologie importanti e serie". Per Caforio la situazione neldi Terni "è particolarmente grave per la forte carenza di personale della polizia penitenziaria e per la abnorme numero diarrivato oggi a 570, la maggior parte parte dei quali nemmeno a dirlo trasferiti dalla Toscana di cui almeno 150 con problemi psichici".