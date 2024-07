Bologna Fc la garra di Castro a Valles | Non ho paura di niente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)(Bolzano), 30 luglio 2024 – In Champions League tutti i 'Santi' aiutano. Specie se il 'Santi' in questione di cognome fae di ruolo fa il centravanti: per di più, da quest'anno, con il 9 sulle spalle. “E' una grande responsabilità ereditare la maglia che è stata di Zirkzee - dice il 'delantero' argentino a-. Ma mi sento pronto”. Pronto al punto da sbilanciarsi in qualcosa che è a metà strada tra un sogno e un auspicio. “Quanti gol voglio segnare quest'anno? In realtà in questo momento lavoro per segnare il mio primo gol della stagione ufficiale - dice-. Però sarebbe un'ottima cosa andare in doppia cifra come Joshua”. Il fantasma di Zirkzee è ingombrante, ma 'Santi' ha la faccia di uno che non hadi. Tanto meno dei suoi marcatori: “In campo parlo tanto, mi serve per calarmi nel clima partita.