Bimba trovata esanime sul fondo piscina | medico della guardia di finanza la rianima e la salva

(Di martedì 30 luglio 2024) Antegnate. 180 secondi che sembravano un’eternità: sono quelli vissuti due domeniche fa (14 luglio) alle 14.30 in unadel Center Park di Antegnate dall’angelo custodepiccola Isabel, di soli tre anni, che è stata, da alcuni bagnanti,sott’acqua. Il maggiore Giuliana Corrado, ufficialedel comando interregionale Nord Occidentaledicon sede a Milano, non ha perso la lucidità di fronte a una tragedia imminente, portando la piccola, residente a Ciserano, sul prato e attuando la manovra dizione. In soli tre minuti, durante i quali si schierava sempre più gente per assistere alla scena ed aiutare nei soccorsi, la dottoressa 47enne è riuscita nel suo intento: Isabel ha cominciato a respirare ed ha ripreso conoscenza; inevitabile il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata poi dimessa in serata.