Benedetta Pilato a un centesimo dalla gloria

(Di martedì 30 luglio 2024), la giovane nuotatrice tarantina, è arrivata quarta nella finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024, il 29 luglio, mancando il podio per un solodi secondo. La sua performance ha attirato l’attenzione non solo per la competizione serrata, ma anche per la reazione composta e positiva dell’atleta nonostante la delusione del mancato podio., La Gara e il Risultatoha nuotato in modo eccellente. Ha dimostrato determinazione e talento. Tuttavia, il destino le ha riservato una beffa amara: ha concluso la gara in 1:05.12, solo undi secondo dietro la medaglia di bronzo. La nuotatrice italiana ha mostrato grande sportività, accettando il risultato con un sorriso e dichiarando che, nonostante tutto, era il giorno più bello della sua vita.