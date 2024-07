Ben Affleck e JLo fine di un amore? La nuova villa acquistata senza di lei fa pensare al divorzio

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 luglio 2024) Bene JLo,di un? Ladi lei faalChi l'avrebbe mai detto che potrebbero esserci dei guai in paradiso per una delle coppie più scintillanti di Hollywood? Negli ultimi giorni, a far parlare di sé è l'acquisto di unae scintillantea Los Angeles da parte di Ben, al modico prezzo di 20,5 milioni di dollari. Ma cosa potrebbe significare questa mossa per il suo matrimonio con la diva Jennifer Lopez? Tra le luci scintillanti di LA, emergono dunque dubbi e sussurri su una possibile crepa nel loro rapporto. Le chiacchiere sul possibile intoppo nella love story trae JLo si vanno intensificando. Nessuna conferma ufficiale, per ora, ma i rumor indicano che forse la loro felice unione potrebbe non essere più così solida.