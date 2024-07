Auto elettriche | Visentin ‘solo i cinesi possono produrre utilitaria in Italia’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente di Federmeccanicasi è espresso sul futuro dellemobili: “Solo ielettrica in Italia” In un contestomobilistico globale in rapida evoluzione, l’Italia si trova di fronte a una svolta potenzialmente rivoluzionaria per il futuro della produzione di veicoli elettrici. Federico, presidente di Federmeccanica, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sullo stato attuale e le prospettive future del settoremobilistico italiano, mettendo in luce il ruolo cruciale che la Cina potrebbe giocare nello sviluppo delle utilitarienel Paese., le previsioni di Visenti – notizie.comSecondo, la Cina è attualmente l’unico paese dotato delle tecnologie necessarie perutilitariea basso costo.