Alessia Russo l’agente che ha salvato una ragazza dal suicidio | In quell’abbraccio l’emozione di entrambe

(Di martedì 30 luglio 2024) Como, 31 luglio 2024 – Per diventare un buon poliziotto non bastano l’arma e il distintivo, servono la testa e il cuore, inteso come coraggio di rischiare la propria vita ma anche la capacità di creare empatia con gli altri. Attitudini chein formazione, appena 23 anni, da alcuni mesi in forza alla Questura di Como, ha dimostrato di possedere domenica pomeriggio salvando la vita a una coetanea che minacciava di gettarsi nel vuoto da 20 metri di altezza, dopo essere salita sul tetto di un centro commerciale. FOTOCUSA©2024 Era di pattuglia con i due colleghi quando dalla centrale vi hanno mandato a Camerlata, cos’è successo? “Siamo arrivati sul posto con la squadra.