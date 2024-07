Visite e tempi d’attesa | Criticità per holter e gastroenterologia Il piano per ‘snellire’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ridurre il più possibile idi attesa. È questo l’obiettivo delmesso in campo dalle aziende sanitarie ferraresi, su indicazione della Regione che, a tale fine, ha stanziato 30milioni di euro. Ricerca di nuovi professionisti da inserire nelle aree in cui si registrano maggiori, aumento dell’acquisto di libera professione e prestazioni da privato, miglioramento dei percorsi in generale e per i pazienti fragili e cronici in particolare. Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le aziende sanitarie hanno messo in campo un ulteriore strumento per andare incontro ai cittadini. Si tratta delle ‘Domeniche della specialistica’, prestazioni che si aggiungono a quelle già presenti nel sistema, e che, per il quarto weekend di fila vengono erogate di domenica.