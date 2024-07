Vigili del Fuoco ultimo turno di servizio per il capo reparto Landi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Oggi 29 luglio ilGuglielmo deideldi Avellino effettua il suodiattivo prima di essere collocato a Riposo per raggiunti limiti di età a partire dal prossimo primo agosto. Entrato a far parte come Vigile Permanente nel 1993, ha iniziato la sua carriera presso il Comando di Verona, per poi essere trasferito al Comando di Napoli, e poi giungere al Comando di Avellino dove presta tutt’ora. NominatoSquadra nel 2013 e poicon decorrenza 2023, ha preso parte a diverse emergenze che hanno colpito la nostra nazione. Ha partecipato, tra le altre, all’alluvione di Vicenza, Sarno, Quindici, Cervinara, Messina e al sisma di San Giuliano di Puglia, L’Aquila, Amatrice, Ischia, al crollo della palazzina a Torre Annunziata (NA) oltre che a numerose emergenze a livello locale.