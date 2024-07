Twilight la battuta della scimmietta era una preferenza di Robert Pattinson

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una delle citazioni più discusse è proprio opera del protagonistasaga nel ruolo di Edward Cullen. Nel primo episodio cinematograficosaga di, Edward Cullen () pronuncia una frase iconica:"Tieniti forte,", in originale 'Hold on tight, spider-monkey', subito prima di utilizzare la sua super velocità da vampiro per portare lui e Bella Swan (Kristen Stewart) su una montagna. Unatrasformata in un meme dai fan e dai detrattori del film migliaia di volte. Ora sono state svelate le origini di quella frase. Il 'responsabile' è proprio colui che pronuncia la frase,iconica La regista diCatherine Hardwicke l'ha svelato nel corso del Comic-Con; è stato lo stesso