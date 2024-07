Trova per strada 200mila dollari in titoli di credito rubati | Il ladro ha buttato via quello che non gli serviva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pisa, 29 luglio 2024 – Stava rientrando a casa, in zona Duomo, quando ha notato per terra diversi fogli. "Era il 23 luglio – racconta il vice coordinatore provinciale delle Guardie zoofile Nogra di Pisa, Giorgio Tamberi – Ho visto materiale medico e un’agenda a bordo. Mi sono avvicinato e hoto anche assegni, foto,die una decina di carte didi notissimi istituti internazionali e bancomat di banche straniere, tutte in regolare corso di validità, con biglietti di musei: credo fossero di un crocierista di nazionalità brasiliana. C’erano anche dépliant del Portogallo, si vede che ha fatto tappa in molte città europee. Probabilmente è sbarcato a Livorno arrivando al parcheggio scambiatore di Pisa e là vicino deve aver subito un furto".che nonalè stato poi gettato. Il valore stimato di tutta la documentazione è di circa 200.