Tragedia sulla Cilentana si ferma per aiutare un’auto in panne e viene investito sotto gli occhi del figlio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ennesimasulle strade italiane che ha provocato una vittima, il 49enne Giovanni Ambruosi, che ha pagato carissimo la sua generosità. L’uomo infatti, originario di Futani, ha cercato di soccorrere l’auto di una ragazza rimasta in, ma è statoda un’altra vettura. Inutile l’intervento dei soccorritori dell’1-1-8, che hanno cercato di soccorrere l’uomo per circa mezz’ora, ma poi hanno dovuto gettare la spugna e dichiararne il decesso. Lasi è consumataglidel15enne di Ambruosi, rimasto in auto, mentre non risultano altri feriti. Una donna che viaggiava a bordo dell’auto che hail 49enne è stata portata in ospedale non perché ferita, ma perché in stato di choc.