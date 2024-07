Sulla Bergamasca arriva qualche nuvola ma prosegue l’ondata di caldo e di bel tempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Proseguono le condizioni distabile e decisamentenostra regione per la presenza di un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-meridionale. Tale situazione dovrebbe durare fino a metà settimana, a cui potrebbe seguire un veloce peggioramento da ovest nella giornata di venerdì accompagnato da un lieve calo termico. Lunedì 29 luglio 2024previsto: belovunque, salvo residui anmenti nella prima parte della mattinata tra pianura e Prealpi, in rapido dissolvimento. Temperature: minime stazionarie (21/24°C), massime in lieve calo (32/34°C). Venti: in pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli da nord-ovest.