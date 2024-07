Robur doppietta di Giannetti nel test Da oggi preparazione a Castel Rigone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Daper il Siena inizierà lain terra umbra: i bianconeri svolgeranno auna full immersion di allenamenti (ogni giorno in programma doppie sedute) e una serie dicontro avversarie di diverse categorie (nell’ordine Passignano, Gubbio, United Riccione, Magione e Tiberis), per mettere minuti sulle gambe e riprendere confidenza con il terreno di gioco. Già ieri mattina, nell’ultima sessione al Bertoni dell’Acquacalda (prima del ritorno in città, fissato, salvo cambiamenti, per lunedì 19 agosto), la squadra ha sostenuto una partitella in famiglia, con mister Magrini che ha diviso in due squadre i ragazzi attualmente a disposizione. I gol, autore, di una, Mastalli e Ricchi. Ieri pomeriggio la società ha quindi ufficializzato i giocatori convocati per il ritiro di