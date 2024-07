Rivoluzione nel dominio aereo Nato Ecco gli elicotteri di nuova generazione di Leonardo Lockheed Martin e Airbus

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) La competizione per il programmanext generation rotorcraft capability (Ngrc) ha raggiunto un nuovo traguardo.hanno ottenuto l’approvazione per avanzare alla fase successiva del progetto, che prevede la realizzazione didicapaci di rispondere alle esigenze future della difesa. Ogni partner contribuirà alla progettazione degli, all’integrazione dei sistemi, alla connettività, alle armi ed effettori, all’avionica e ai sensori. Una possibile previsione di questo progetto circolava già nel febbraio 2024, quando Bell Textron Inc. esi sono riunite per un Memorandum of understanding (Mou) per esplorare opportunità di collaborazione nelle tecnologie dei convertiplani.