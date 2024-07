Pellezzano riapre la scuola d’infanzia e primaria di via Vitale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 luglio 2024) A seguito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale da poco completati,ladell’infanzia edi via A.Capoluogo. Il taglio del nastro è previsto per martedì 30 luglio, alle ore 19.00, con una preghiera di benedizione da parte del parroco don Luigi Savino, cui seguirà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e militari, nonché dei rappresentanti dell’istituzione scolastica. “L’edilizia scolastica e la sicurezza degli ambienti didattici – afferma il Sindaco Francesco Morra – rappresentano alcune delle priorità del nostro programma di Governo. La riapertura di questo istituto scolastico è una grande soddisfazione per l’intera Amministrazione Comunale.