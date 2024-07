Nuoto di fondo la 10 km di Paltrinieri potrebbe venire rimandata? Gli scenari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una situazione surreale. La Senna continua a far discutere in questi Giochi Olimpici di Parigi 2024. La sede scelta per le gare del triathlon, il cui programma inizierà da martedì 30 luglio, e quelle deldi, previsto l’8 e il 9 agosto con le 10 km maschile e femminile, è tema di dibattito e di forte contrarietà. Le condizioni del fiume parigino sono peggiorate in conseguenza delle precipitazioni che ci sono state sulla capitale transalpino. Per questo i triatleti non hanno potuto svolgere l’allenamento previsto ieri. Nel comunicato congiunto di Parigi 2024 e World Triathlon si è fatto presente quanto i test abbiano dimostrato che la qualità dell’acqua non raggiunga lo standard accettabile di balneabilità. C’è comunque ottimismo perché il meteo favorevoleincontro agli organizzatori.