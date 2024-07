Mo | arrestati 9 soldati israeliani per abusi su detenuto palestinese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tel Aviv, 29 lug. (Adnkronos) – Novesospettati disu unsono statidagli ufficiali della polizia militare presso il centro di detenzione di Sde Teiman, una base militare israeliana situata nel deserto del Negev. Lo rende noto l’Idf, aggiungendo che i militari sono stati portati via per essere interrogati. Secondo una fonte della sicurezza, ilè stato portato in ospedale con gravi ferite ad una parte intima del corpo, ferite che lo hanno lasciato senza la capacità di camminare. Il giornale Haaretz scrive che ci sarebbe stato uno scontro tra il personale della polizia militare e alcuni dei, che si erano rifiutati di seguire gli agenti e si erano barricati nella struttura.