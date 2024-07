LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Lombardo è in finale per il bronzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55: L’ippon del giapponese Hashimoto che ribalta il rivale mongolo e vola allaper il16.51: Nel secondo incontro di ripescaggio di fronte il giapponese Hashimoto e il mongolo Erdenebayar 16.48: Velocissimo l’ippon dell’azzurro che ha trovato la presa giusta e non ha lasciato scampo al rivale canadese. Tanti rimpianti per l’azzurro 16.47: IPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!!!! E’ ILPER ILL’AZZURRO CHE HA RIBALTATO L’AVVERSARIO! 16.44: Ora è il momentocontro il canadese Margelidon 16.43: Inva la canadese Deguchi che piazza l’ippon dopo oltre 5? di golden score 16.38: Secondo shido anche per Deguchi 16.37: Secondo shido per Cysique 16.35: Soluzione al golden score 16.35: Shido per Deguchi 16.33: Soluzione al golden score 16.32: Uno shido per Cysique 16.