L’addio di Giorgia Soleri al padre e quelle ultime parole prima di salutarlo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 luglio 2024) Momento molto doloroso per, che pochi giorni fa, come da lei stessa annunciato, ha perso il; l’attivista e influencer ha pubblicato un vecchio scatto della sua infanzia, assieme al genitore, nelle storie Instagram – ora non più visibili – per comunicare la sua scomparsa, conmolto toccanti. “Questa mattina presto se n’è andato mio papà. Al suo fianco c’era mia zia, la persona che più gli è stata accanto anche in vita. Ci eravamo visti due giorni fa e quando salutandolo gli ho detto ‘Dai, ci vediamo la prossima settimana’, aveva risposto consapevole: ‘Eh, speriamo’. Già immaginava che non ci sarebbe arrivato”.